Drama met zeiljacht Vlieland

VLIELAND - Een opvarende van een zeiljacht is zondag in de buurt van Vlieland om het leven gekomen nadat het jacht was omgeslagen en gezonken. Volgens de Nederlandse Kustwacht werd het slachtoffer met een helikopter uit zee gehaald en voor reanimatie bij De Kooy bij Den Helder aan land gebracht. Maar hulp mocht niet meer baten.