Medewerker AIVD verdacht van diefstal 102 computers

Bij de opening van de strafzaak tegen een 42-jarige man uit Pijnacker en een 56-jarige man uit Drunen waren verdachten en advocaten afwezig. De 42-jarige V.G. zou als ICT-specialist bij de dienst de computers van 2019 tot en met oktober 2021 achterovergedrukt hebben. In 2017 en in 2018 zou hij bij de Raad van State laptops ontvreemd hebben. De 56-jarige H.P. uit Drunen zou de computers van de AIVD geheeld hebben. Beide advocaten hadden de rechtbank verzocht de zaak achter gesloten deuren te behandelen. De verdachten zouden ernstig in de problemen komen als de strafzaak in het openbaar behandeld zou worden. Ook zou G., als werknemer van de geheime dienst, een geheimhoudingsplicht hebben.

De AIVD bevestigde dinsdag desgevraagd de diefstal. De dienst gaf aan dat er geen staatsgeheimen op de computers stonden. In algemene zin klopt het dat voor ambtenaren van de AIVD een geheimhoudingsplicht geldt. Of de computers inmiddels terug zijn bij de dienst „zal blijken op de zitting”, aldus een woordvoerder.

Beslotenheid

De officier van justitie verzette zich tegen het verzoek de zaak in beslotenheid af te doen. De AIVD zelf, die het meeste belang zou hebben bij gesloten deuren, heeft zo’n verzoek niet gedaan, zei de officier. Hij meldde dat de ICT-specialist een „min of meer bekennende verklaring” heeft afgelegd. Over de diefstal kan G. gewoon vrijuit verklaren, vond de officier.

De rechtbank besloot dat de zaak gewoon in het openbaar inhoudelijk wordt behandeld. Een datum voor die zitting is nog niet bepaald. Beide advocaten wilden of konden dinsdag niet reageren.