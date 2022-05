Maan totaal verduisterd, in Nederland mogelijk alleen begin te zien

Met name in het zuiden en in de Randstad is het bewolkt. In het zuiden van het land kunnen bovendien enkele regen- en onweersbuien roet in het eten gooien.

Bij een totale maansverduistering staat de aarde precies tussen de maan en de zon in. De aarde blokkeert het zonlicht en de maan belandt in de schaduw. De eclips begint rond 04.28 uur. Langzaam maar zeker wordt de maan iets duisterder. Om 5.29 uur begint de totale eclips. Ongeveer een kwartier later is het voor Nederland al voorbij. Dan gaat de maan onder en komt de zon op. De lucht wordt te helder om nog iets te zien. Daardoor missen we het maximum, om 06.12 uur. In Noord-, Midden- en Zuid-Amerika is de totale verduistering het beste te zien.

Op 20 december 2029 is in Nederland een totale maansverduistering van begin tot einde te zien. De laatste keer dat dit gebeurde, was in september 2015.