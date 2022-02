Een premier voor alle Portugezen

Buitenland

Trump: gratie voor bestormers Capitool zodra ik weer president ben

Mocht Donald Trump in 2024 opnieuw voor het Amerikaanse presidentschap gaan en winnen, dan is hij bereid degenen die veroordeeld zijn voor de bestorming van het Capitool in Washington gratie te verlenen. De oud-president zei dat tijdens een bijeenkomst in Conroe in Texas.