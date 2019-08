Noodweer voor vakantiegangers in en rond Alpen

Vooral dinsdag en woensdag trekken zware regen- en onweersbuien over de Alpen waardoor volgens Weerplaza plaatselijk overstromingen kunnen ontstaan. Ook grote hagelstenen en zeer zware windstoten behoren tot de mogelijkheden.

Met name het midden van Zwitserland en de Oostenrijkse provincies Vorarlberg, Tirol en Karinthië kan het dinsdagmiddag flink tekeer gaan. Ook rond de populaire Italiaanse meren kunnen net als afgelopen vrijdag weer zware buien vallen.

Door de zware onweersbuien valt in korte tijd meer dan 100 millimeter regen, wat in bergachtig gebied en berggebieden garant staat voor lokale overstromingen en modderstromen.

Omslaan

Omdat de zware buien in de loop van de dag snel ontstaan, is het voor vakantiegangers in deze gebieden oppassen. Het kan in een zeer korte tijd omslaan van rustig zomerweer naar noodweer.

Ook woensdag kunnen in de Alpenlanden zware regen- en onweersbuien vallen, zeker later op de dag als zware buien vanuit Frankrijk over de bergen trekken. Na woensdag wordt het weer rustiger.

Ook in delen van Frankrijk - de Ardèche, het Rhonedal en de Franse Alpen - kunnen dinsdag zware regen- en onweersbuien vallen.