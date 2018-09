Tiener geëlektrocuteerd in bad door oplader

Het ongeluk had plaats in het huis van haar vader in New Mexico. De familie van de tiener probeert via sociale media zoveel mogelijk mensen op de gevaren te wijzen van het gebruik van mobieltjes in de badkamer.

,,Dit is zo'n drama dat niemand hoeft te overkomen'', stelt de oma van het slachtoffer op lokale televisie. ,,We willen dat hier iets goeds uit voortkomt.''