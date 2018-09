’Amsterdam mist letterlijk de boot’

Plan van de stad is om in elk geval de Java-fietsbrug aan te leggen en later ook een brug bij het Stenen Hoofd. De cruisesector is furieus over de plannen. Cruiseschepen moeten namelijk een draai maken als ze weer willen varen, en de bruggen maken dat omogelijk.

„De Passenger Terminal Amsterdam verplaatsen betekent pure kapitaalvernietiging. Amsterdam dreigt de boot op deze manier letterlijk te missen”, zegt voorzitter Nico Bleichrodt van CLIA Nederland, de branchevereniging van cruisemaatschappijen.

PTA beschikt volgens hem juist over moderne faciliteiten voor cruisepassagiers, busdiensten en toeleveranciers. „De huidige locatie op loopafstand van het centrum van Amsterdam is voor deze toeristen ideaal. Internationale bezoekers op cruiseschepen willen dichtbij de binnenstad aanleggen”, aldus Bleichrodt.

De economische impact is volgens hem groot als PTA hier verdwijnt. „Elk groot cruiseschip draagt per dag een half miljoen tot 750.000 euro bij aan Amsterdam met vervoer, tours, souvenirs, eten, drinken en andere zaken waar de vaartoeristen geld aan besteden. Op een verder weg gelegen plek zal dat afnemen. We vrezen ook dat er dan minder schepen aankomen.”

Dat de vaarvakantiegangers voor opstoppingen in het drukke Amsterdam zorgen, noemt hij onzin. „De meesten wandelen nu naar de bezienswaardigheden. Ze geven ook meer geld uit dan de gemiddelde verblijfstoerist”, meent Bleichrodt. Als de plannen van de gemeente voor een nieuwe IJbrug doorgaan en PTA daar plaats moet maken, zullen volgens hem meer bussen moeten worden ingezet om passagiers naar het centrum te brengen.

„Files en vervuiling nemen daardoor toe. Maar we weten niet eens wat het alternatief is. De gemeente heeft nog geen andere plek aangewezen voor een cruiseterminal. Rederijen plannen wel drie jaar vooruit. Het gevaar is dat ze Amsterdam links laten liggen en naar andere havens uitwijken.”

Ook reisbrancheorganisatie ANVR vindt de plannen zeer onverstandig, omdat de huidige cruiseterminal in hartje Amsterdam een echte opsteker is voor het toerisme in de stad, een geliefde bestemming voor vaarvakanties. Het ministerie van Infrastructuur pleit voor een tunnel en dreigt hoge eisen te stellen aan de komst van een brug. Een meerderheid in de gemeenteraad is echter voorstander voor de bruggen, al zijn enkele partijen, waaronder de VVD, kritisch op het plan van VVD-wethouder Eric van der Burg. Zij zullen echter toch instemmen met het plan, is de verwachting.