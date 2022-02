Minister De Jonge stelt ingrijpende Omgevingswet weer uit

Dat maakt de CDA-bewindsman dinsdag bekend. Juli is niet haalbaar, terwijl de invoering al verschillende keren op de lange baan is geschoven. Ict-problemen gooien weer roet in het eten. De komende weken kijkt De Jonge of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 wel een haalbare kaart is.

’Verantwoorde en zorgvuldige invoering’

„De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering”, aldus De Jonge.

De Omgevingswet moest uitkomst bieden om burgers snel aan vergunningen te helpen. De overheid wil daarmee de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Maar het project zucht inmiddels al jaren onder financiële en ict-problemen.