Op je twaalfde een rassenoorlog ontketenen, wie zijn deze jongens?

Binnenland

‘Bizar dat Mark Rutte beslist over welke onderzeeboot Nederland koopt’

Ondanks dat onderzeeboten vaak in het diepste geheim opereren staan de schepen de afgelopen tijd vol in de schijnwerpers. Na een afgeketste deal over de afname van nucleaire onderzeeboten tussen Frankrijk en Australië is er een internationale rel ontketend. Hoe heeft deze deal zo kunnen lopen? En wa...