Prinses Amalia woont door bedreigingen nog steeds niet in Amsterdam: ’Ze houdt zich moedig’

De situatie is dus onveranderd, zei Máxima, die de manier prijst waarop haar dochter zich staande houdt in ’zo’n moeilijke situatie’. Tijdens een vorig staatsbezoek aan Zweden had Máxima al gezegd hoe moeilijk de situatie is.

„Ze is het huis niet uit”, zei de koningin Máxima op een vraag hoe het was om Amalia niet meer in huis te hebben. „Dat heeft enorme consequenties voor haar leven. Dat betekent dat ze niet in Amsterdam woont en niet echt naar buiten kan. Het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben.”

Qatar

Tijdens het gesprek met de pers ontweek de koning vragen ver de afvaardiging van de regering naar het WK voetbal in Qatar. Over de afvaardiging is ’nog niks besloten’. Hij liet het bij de verklaring van het kabinet, dat ondanks een verzoek van de Kamer voet bij stuk houdt dat het een afvaardiging stuurt naar de Golfstaat. Bij de bouw van de stadions zijn op grote schaal slechtbetaalde arbeidsmigranten om het leven gekomen. Over die situatie liet de koning zich evenmin uit. „Dit lijkt mij niet de plek om daar uitvoerig op in te gaan.”

Omgekeerde vlag ’mooie traditie’

Wel wilde hij wat zeggen over het fenomeen van de omgekeerde vlaggen, symbool van het boerenprotest tegen stikstofmaatregelen. Het gaat om een oud gebruik uit de scheepvaart, voor schepen in nood, doceerde de koning. Hij zag wel parallellen tussen schepen in nood en boeren in nood. Hij noemde die omgekeerde vlaggen een mooie traditie om op die manier blijk te geven van onheil.