Aantal positieve tests stijgt, maar groeit minder snel: hoe zit het in jouw gemeente?

Het aantal bevestigde besmettingen ligt zo'n 39 procent hoger dan vorige week. Toen meldde het instituut 38.733 gevallen. Dat was 50 procent meer dan de week daar weer voor. Nog een week eerder steeg het aantal positieve tests met zo'n 44 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt ook snel. Vorige week waren de coronaklachten van 834 mensen zo ernstig dat ze in een ziekenhuis belandden. Dat is het hoogste aantal sinds half mei. Een week eerder waren er (na correctie) 635 opnames, de week daarvoor 458 en nog een week eerder 336. Binnen een maand is de instroom dus verdubbeld. Van de 834 opgenomen patiënten kwamen 140 op een intensive care terecht. Dat zijn er twee keer zo veel als drie weken geleden.

Het RIVM kreeg in de afgelopen week 102 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat is het hoogste aantal sinds mei, meer dan vijf maanden geleden. Vorige week meldde het RIVM dat het in zeven dagen 78 berichten had gekregen dat een coronapatiënt aan het virus was gestorven, de week ervoor 48.

Verreweg de meeste overleden mensen waren al op hoge leeftijd, maar onder de doden waren ook een twintiger en twee vijftigers. Ze zijn allemaal in de afgelopen twee weken gestorven.

Door het stijgend aantal coronagevallen hebben de teststraten het ook veel drukker dan voorheen. De GGD'en testten vorige week 285.254 mensen, het hoogste aantal sinds half juli. Van hen bleek 16,7 procent besmet, het hoogste percentage sinds oktober vorig jaar.

Meer dan 325.000 mensen lieten zich vorige week testen zodat ze naar een restaurant, café, bioscoop of theater konden gaan. Van hen had 0,54 procent het coronavirus onder de leden, het hoogste percentage sinds juli.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is redelijk stabiel. Het staat nu op 1,2. Afgelopen vrijdag was het 1,26, vorige week dinsdag 1,19. Een getal van 1,2 betekent dat honderd mensen met corona gemiddeld 120 anderen besmetten. Zij dragen het virus vervolgens over aan 144 mensen, die op hun beurt 173 mensen aansteken. Bij elke stap loopt het aantal besmettingen op. Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie van zo'n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het cijfer van 1,2 van dinsdag beschrijft de situatie op 18 oktober.