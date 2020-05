Politie vindt 270.000 euro cash in leegstaande woning Rotterdam

De politie achtervolgde de man die uit het pand in de Slotstraat kwam. Hij stapte met een volle boodschappentas in een auto. Toen de agenten de auto aan de kant zetten, was de tas leeg. De man had de 5 kilo cocaïne verstopt in een ruimte onder de handrem. Bij de daaropvolgende huiszoeking van de woning trof de politie het geld in contanten aan en ook nog een doos patronen.

Volgens de politie zijn er malafide makelaars die leegstaande panden te koop zetten en verhuren aan criminelen, die de panden vervolgens gebruiken voor het opslaan en verbergen van wapens, drugs en grote sommen geld.