‘Festivals en voetbalwedstrijden nooit meer hetzelfde na corona’

Het lijkt alsof we in een Hollywood eindtijd-film zitten waarvan we de contouren niet kunnen schetsen, aldus Wierd Duk in zijn nieuwste podcast. De wereld zal ingrijpend veranderen na corona, maar hoe? Durven we de komende jaren nog naar voetbalwedstrijden en concerten met tienduizenden bezoekers? Ook pleit de Telegraafverslaggever voor een Deltaplan virusbestrijding, omdat we hadden kunnen weten welke crisis ons te wachten stond.