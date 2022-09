Kamer worstelt met wijziging transgenderwet

De Kamer debatteert deze week over een wijziging van de transgenderwet. Het hete hangijzer is vooral of een deskundige - bijvoorbeeld een psycholoog - eerst moet oordelen over een geslachtsverandering voordat het geslacht kan worden aangepast in een paspoort of geboorteakte. Met de voorliggende wijziging kan iemand straks zelf beslissen of diegene een V of een M in het paspoort krijgt.

Het is onduidelijk of een Kamermeerderheid dat steunt. Coalitiepartij CU keert zich in ieder geval tegen de nieuwe transgenderwet van het kabinet. CU-Kamerlid Bikker vindt het onverstandig om de drempel te verlagen, omdat het jongeren ’een zetje’ kan geven terwijl de zorg voor transgenders volgens haar niet op orde is.

Ook vanuit sommige oppositiepartijen klinkt kritiek. PVV-leider Wilders zei het voorstel ronduit belachelijk te vinden, omdat jongeren dan vanaf hun zestiende zonder deskundige oordeel zo’n ingrijpend besluit kunnen nemen. De oppositieleider dreef er zelfs de spot mee. „Welke gek verzint zoiets? Morgen ben je een kameel en overmorgen een dromedaris? ” Hij is er fel op tegen dat personen vanaf 16 jaar straks bij het gemeentehuis zelf hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen. Ook de SGP is tegen.

’Onderbuik thuislaten’

Aan de andere kant van het spectrum staat D66, de fractie met het enige transgender-Kamerlid in de gelederen. D66-Kamerlid Van Ginneken vindt dat er helemaal geen deskundige hoeft mee te kijken. „Laten we uitgaan van wat deskundigen zeggen en de onderbuik thuis laten.” Ze doelt dus niet op wat deskundingen zeggen over een geslachtsverandering, maar op wat deskundigen zeggen over een wetswijziging.

Coalitiepartijen VVD en CDA houden zich stil over het wetsvoorstel. Bij de VVD valt te horen dat het ’eerst dinsdagochtend in de fractie moet worden besproken’. Ook het CDA wil de fractievergadering dinsdagmorgen aangrijpen om tot een oordeel te komen. Pas daarna wil de partij vragen over het voorstel beantwoorden.

Ook binnen sommige oppositiepartijen wordt nog getwijfeld. „Ik heb zeker nog vragen aan de minister”, zegt SP-Kamerlid Van Nispen. „Er ligt een begrijpelijke wens bij transgender personen voor deze wet. Dat is belangrijk. Maar er zijn wel zorgen en vragen, daarvoor is het debat.”