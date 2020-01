’Luchtvaart kan alleen groeien als stikstof afneemt’

De luchtvaart moet een steentje bijdragen aan vermindering van de stikstofuitstoot om te kunnen groeien. Dat staat althans, zo melden bronnen, in het advies van de commissie-Remkes dat woensdag verschijnt. Ⓒ foto ANP

Den Haag - De luchtvaart in Nederland kan alleen groeien als de uitstoot van stikstof afneemt. Tot die conclusie komt de commissie-Remkes in een stikstofadvies over het vliegverkeer dat woensdag verschijnt. Dat melden bronnen rond het Binnenhof aan De Telegraaf.