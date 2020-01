Winnaar Miljoenenjacht krijgt eindelijk prijs na conflict met bank

De man die het bedrag in het programma Miljoenenjacht won, kan na twee jaar wachten eindelijk rekenen op zijn centen. Ⓒ ANP

ALMELO - Een man die een hoofdprijs won in het tv-programma Miljoenenjacht maar nooit iets van het geld zag door een deurwaarder, is door de rechter in het gelijk gesteld. Een Duitse bank die beslag op het bedrag had gelegd, deed dat onterecht.