’Burgers zagen het al aankomen’

Het tegendeel is echter waar want de Nederlandse burger heeft het uitblijven van lastenverlichting allang zien aankomen, want er moet onder andere geld gereserveerd worden om de schulden van Griekenland kwijt te schelden en het budget voor de opvang van (economische) vluchtelingen met de daaraan verbonden gezinsherenigingen zal drastisch moeten worden verhoogd.

Minister Dijsselbloem (PvdA) lacht in zijn vuistje, want het uitblijven van lastenverlichting betekent ook een ondersteuning van de ideologie van de PvdA, namelijk dat nivellering een feest is.

Otto C. Tempelaars, Heemstede