Ochtendspits vooral in Randstad drukker door staking

„De ochtendspits begon nogal timide. Maar vanaf ongeveer half negen begon het toch drukker te worden”, zegt een ANWB-woordvoerder. „Rond negen uur stond er ruim 500 kilometer file.” In het zuiden was het in de ochtendspits op de meeste wegen rustig. De schoolvakanties zijn daar nog niet afgelopen.

De ANWB verwacht voor dinsdagavond ook een drukke avondspits, vanaf ongeveer 15.30 uur.

Als gevolg van de estafettestaking dinsdag in Midden-Nederland rijden er geen treinen van de NS door Nederland, met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal - Schiphol. Het is de vierde stakingsdag van de vakbonden. Maandag lag het treinverkeer in Noord-Holland plat. Vorige week woensdag werd er al in Noord-Nederland gestaakt, en vrijdag in Zuid-Holland.