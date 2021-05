IS’er krijgt levenslang voor moord

Met twee keukenmessen sloop hij in de binnenstad van Dresden achter het West-Duitse paar aan. De twee mannen waren op vakantie, wandelden nietsvermoedend, elkaars hand vasthoudend, tot H. hen van achteren neerstak. Slachtoffer Thomas L. (55), uit Krefeld aan de Nederlandse grens, overleed, zijn partner Oliver (53) raakte zwaargewond.

Bij de autoriteiten was H. als ’gevaarlijk persoon’ bekend. Hij had net jarenlang in de gevangenis gezeten, en was zo radicaal, dat de binnenlandse veiligheidsdienst hem daarna nog in de smiezen hield. Ondanks dat lukte het hem een terreuraanslag uit te voeren.

In de rechtszaal van de Saksische hoofdstad zweeg de verdachte. Ook toonde hij geen enkel berouw. Een rapporteur verklaarde echter dat het motief was om ’zoveel mogelijk veel ongelovigen te doden’. Verder had haat tegen homo’s hem tot de aanslag opgejut.

’Ongelovigen’

De advocaat van de veroordeelde wil in hoger beroep gaan omdat de verdachte met 21 jaar nog onder het jeugdrecht zou kunnen vallen. Maar de rechters vonden hem oud genoeg om hem als volwassene te veroordelen. Terwijl de dader van ’ongelovigen’ sprak, noemde de magistraat de daad uit christelijk oogpunt echter `godslastering´.

Na de moordaanslag vluchtte H. Pas twee weken later werd hij gearresteerd. Daarbij had hij in de binnenstad van Dresden opnieuw een mes bij zich.