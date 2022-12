Premium Het beste van De Telegraaf

Poolse generaal: NAVO traint Oekraïense militairen al sinds 2016

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Oekraïense militairen tijdens een training in het Verenigd Koninkrijk (november 2022). Ⓒ REUTERS

WARSCHAU - De Poolse viersterrengeneraal b.d. Mieczyslaw Bieniek (71) was de hoogste Poolse militair bij de NAVO. In een exclusief interview met De Telegraaf vertelt de ervaren paratroeper over geheime operaties achter de schermen in Oekraïne. Die zijn volgens Bieniek al kort na de Russische annexatie van de Krim en het begin van de gevechten in de Donbas begonnen.