Huisarrest voor Amsterdamse jongen die homostel bedreigde

De officier van justitie heeft besloten hem te dagvaarden op verdenking van groepsdiscriminatie en belediging. Een zittingsdatum voor de zaak is nog niet bekend.

De 15-jarige verdachte stond dinsdag voor de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam. Die besloot een eerder voorarrest te hervatten omdat de verdachte zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden.

Advocaat Sébas Diekstra, die de twee belaagde mannen bijstaat, laat weten nog niets te hebben vernomen over de vrijlating van de verdachte. „Als een verdachte wordt vrijgelaten onder voorwaarden, zou je verwachten dat de slachtoffers daarover worden ingelicht. Zeker in een zaak als deze. Dat blijkt helaas niet het geval.”

De politie is nog op zoek naar een aantal andere jongens, die onder andere verdacht worden van het bespugen van de twee slachtoffers. „Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat zich afgelopen zondag op straat heeft afgespeeld en wat een ieders rol hierin is geweest, is het belangrijk dat alle verdachten en andere betrokkenen zich bij de politie melden, zodat ze gehoord kunnen worden”, zegt een woordvoerster van de politie.

Bekijk ook: Homostel bespuugd en bedreigd in Amsterdam

Het homokoppel heeft aangifte gedaan. De zaak speelt zich af in Amsterdam-Oost, waar de twee mannen zondag hand in hand naar de supermarkt liepen. Ze werden belaagd door een groep tieners. Het stel kreeg te maken met doodsverwensingen en werd uitgescholden. De mannen belden de politie en maakten in de tussentijd opnames. Die beelden hebben ze gedeeld op sociale media. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de jongens ervandoor. Twee tieners kwamen later terug en bespuugden de twee mannen. De 15-jarige verdachte heeft zich maandag zelf op het politiebureau gemeld.

Het COC noemde het een afschuwelijk incident. De belangenclub dringt aan op meer maatregelen tegen anti-lhbti geweld.