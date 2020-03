EMA: ’Niks mis met ibuprofen’

In een verklaring zegt het EMA dat het agentschap onjuiste informatie op de sociale media over ibuprofen wil rechtzetten. „Er is op dit moment geen wetenschappelijk bewijs dat wijst op een relatie tussen ibuprofen en het verergeren van [de besmetting] Covid-19”, aldus EMA.

„Wanneer er begonnen wordt met de behandeling van koorts of pijn bij Covid-19, moeten patiënten en gezondheidswerkers alle beschikbare behandelingsopties in ogenschouw nemen”, met inbegrip van ibuprofen en daaraan verwante geneesmiddelen alsook paracetamol, de meest gebruikte pijn- en koortsbestrijder. Nederlandse apotheken en drogisterijen hebben de verkoop van paracetamol aan banden gelegd vanwege tekorten door hamsteren.