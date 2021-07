Openbaar Ministerie eist 15 maanden tegen minderjarige treinschutter

Ooggetuigen vertelden De Telegraaf destijds doodsangsten te hebben uitgestaan en dat de ruzie om een meisje de aanleiding zou zijn geweest voor de schietpartij binnen een groep luidruchtige jongeren. Donderdag vond achter gesloten deuren, vanwege de minderjarige leeftijd van de verdachte, de strafzaak plaats.

Gericht schieten

Justitie verdenkt hem van het gericht schieten op iemand uit de groep en eist 15 maanden voor poging tot doodslag. „Het gaat om een zeer ernstig feit, verdachte heeft midden op een dinsdagochtend, in een drukke trein, tot twee keer toe met een vuurwapen geschoten. Er hadden mensen dodelijk gewond kunnen raken. Het had een enorme impact op volstrekt onschuldige mensen die erbij waren, zij waren geschrokken en angstig, dachten dat zij moesten rennen voor hun leven. Het OM verwijt de verdachte ook dat hij het wapen had verworven en bij zich had.

De officier van justitie heeft meegenomen dat het om een 17-jarige jongen gaat die recidiveert, aldus het OM in een schriftelijke verklaring. Ook laat justitie weten dat er een ruzie is ontstaan die niet door de verdachte is begonnen: „En er is gelukkig niemand gewond geraakt.”

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak in deze zaak.