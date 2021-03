FBI: Bestorming Capitool is ’terrorisme’

Trump-aanhangers staan rondom vernielde spullen van diverse media tijdens de bestorming van het Capitool. Ⓒ foto ANP / HH

WASHINGTON - De bestorming van het Capitool was binnenlands terrorisme. Er is geen aanwijzing dat linkse Antifa-demonstranten zich onder de Trump-supporters hadden gemengd op zes januari. Dat zei de directeur van de FBI Christopher Wray voor een senaatscommissie. De FBI heeft inmiddels meer dan 270 mensen gearresteerd in verband met de bestorming.