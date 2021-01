Ierland in greep ’Engelse’ coronavariant

Premium Binnenland

Ouders omgekomen Lotte (14): ’Niet voor te stellen waarin we zijn beland’

De ouders van de 14-jarige Lotte, die zondagmiddag overleden in een sloot in Almelo werd gevonden, zijn heel aangeslagen door het vreselijke drama dat ze heeft getroffen. „Het is niet voor te stellen in wat voor situatie we zijn beland.”