Rampjaar dreigt voor CDA: ’De Jonge heeft niets gedaan om er één team van te maken’

Ⓒ Robin Utrecht

Den Haag - Net nu het CDA na de strijd om het lijsttrekkerschap eenheid zoekt, borrelt nieuwe tweespalt in de partij naar boven. Het gedoe over de stemming laat zich niet temperen en er broeit ongemak in de partij, vooral tussen de kersverse lijsttrekker Hugo de Jonge en zijn ’running mate’ Pieter Omtzigt. „We zijn helemaal geen team.”