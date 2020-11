Rob Hoogland (70) is bozer en verontwaardigder, maar ’ik ben geen boze man’

Amsterdam - Zijn zeventigste verjaardag op deze zondag 15 november is een mijlpaal, geen eindstation. Rob Hoogland, dé columnist van De Telegraaf, blijft nog wel even doortikken. Omdat stenen gooien in de vijver van de maatschappij ook na zesendertig jaar niet gaat vervelen. En omdat vooral links Nederland blijft solliciteren naar zijn spot. „Ja, het lijkt wel alsof ik verontwaardigder ben geworden. Bozer.”