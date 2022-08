Explosie verwoest deur en portiek horecagelegenheid in Amsterdam

het Kleine-Gartmanplantsoen in het centrum van Amsterdam Ⓒ ANP / Kim van Dam

AMSTERDAM - De voordeur en portiek van een horecagelegenheid op het Kleine-Gartmanplantsoen in het centrum van Amsterdam zijn in de nacht van zondag op maandag verwoest door een explosie. Hierbij raakte niemand gewond. Meerdere mensen zagen vlak voor de harde knal rond 04.20 uur twee mannen in de richting van de Lijnbaansgracht rennen, meldt de politie dinsdag.