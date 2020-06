Maddie-verdachte had badpakjes in zijn camper

Dat onthult een Duitse tv-documentaire over de zaak rond de verdwijning van het Engelse meisje in Portugal.

Christian Brückner zit nu in een isoleercel in een Duitse gevangenis. Zijn advocaat Friedrich Fulscher sprak hem en zegt dat zijn cliënt alle betrokkenheid bij de ontvoering (en de moord) op het Britse meisje ontkent. Meer wilde de verdachte niet zeggen, aldus Fulscher.

De Duitse politie heeft ondertussen huiszoeking gedaan bij Brückner. Volgens Der Spiegel TV is een dertig jaar oude camper, een Tiffin Allegro, binnenstebuiten gekeerd. Er zou onder meer kinderkleding zijn gevonden. Het zou onder meer gaan om badpakken voor kleine meisjes. Brückner had zelf geen kinderen.

In de documentaire wordt wel geconcludeerd dat de camper nooit in Praia da Luz (het Portugese vakantieoord waar Maddie in 2007 verdween) gespot is. In Portugal zou Brückner een andere camper en een zwarte Jaguar hebben gehad.

Is er een link tussen de dood van het meisje Ruf en de verdwijning van Maddie? Ⓒ Politie

In een (bouwvallige) woning in het Duitse Am Füllerkamp zijn volgens het programma zes USB-sticks gevonden met daarop 8.000 kinderpornografische beelden. Ook werden beenderen van een dode hond aangetroffen.

Claudia Ruf

De politie onderzoekt ook of de verdwijning van Maddie verband houdt met de zaak van de moord op de 11-jarige Duitse Claudia Ruf, Zij werd 24 jaar geleden verkracht en omgebracht in Grevenbroich-Hemmerden. De zaak was al een cold case tot in 2019 besloten werd tot een groot dna-onderzoek onder 2400 mannen. De uitslag wordt deze maand verwacht. In meerdere media wordt gespeculeerd dat Christian Brückner hier als mogelijke verdachte uit zou kunnen komen..