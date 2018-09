Rianne over BZV-liefde Jan: 'Binnenkort krijgen we een kindje'

"Na een half jaar ben ik al bij Jan ingetrokken. Ik heb twintig open sollicitaties gedaan en werd voor acht gesprekken uitgenodigd. Helaas waren de meeste banen onder mijn niveau of het salaris heel laag. Uiteindelijk heb ik elf maanden bij een heel leuk assurantiekantoor gewerkt. Tot het niet meer te combineren was met de boerderij. Ik deed van alles een beetje, dat werkte niet. Ik doe nu wat ik altijd al wilde. Ik regel de reserveringen voor de boerderijcamping en vakantiewoning, doe de boekhouding, het personeelsbeleid. In de boerderijwinkel verkoop ik ons lamsvlees en onze kaas, en soms help ik met lammeren."

ONVERWOESTBARE ENERGIE

"Jan is heel zorgzaam, voor de dieren, maar ook voor mij. Hij heeft een onverwoestbare energie. Dat we weinig tijd voor elkaar hebben, vind ik soms wel moeilijk. Maar als we op vakantie gaan, ben ik degene die het meest heimwee heeft!"

