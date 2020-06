Vrouw (62) verdacht van moord op echtgenoot

Nadat ze al eerder in deze zaak vastzat, maar werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, werd de vrouw afgelopen dinsdag opnieuw door de politie opgepakt. Het grootschalige onderzoek, waarbij ook getuigen zijn gehoord, heeft concretere aanwijzingen opgeleverd voor de verdenking dat de vrouw haar man om het leven heeft gebracht.

Het slachtoffer, de 52-jarige Martin Griep, werd op paaszondag 12 april dood in zijn woning in Zwaag aangetroffen. Politie en justitie doen geen mededelingen over de doodsoorzaak. Uit forensisch onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie in ieder geval vast komen te staan dat de man, die al lange tijd gescheiden woonde van zijn vrouw, door een misdrijf om het leven is gekomen. Zo is al eerder bekend gemaakt dat het lichaam van de man in zijn woning is versleept.

Griep werkte tientallen jaren op de drukkerij van De Telegraaf in Amsterdam en stond daar bekend als een joviale collega.

De raadkamer van de rechtbank zal op woensdag 24 juni beslissen over eventuele voortzetting van de voorlopige hechtenis van de 62-jarige vrouw. Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd en ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. De politie roept nog steeds getuigen nadrukkelijk op om zich te melden.