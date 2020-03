17-jarige uit Druten komt om op A73

De Drutenaar bestuurde een personenauto die met grote snelheid de trailer van een vrachtwagen van achteren raakte. Daarbij raakte de personenauto onvoorstelbaar zwaar beschadigd. De bestuurder zat bijna een uur in de wagen bekneld voordat hij kon worden bevrijd. Hij werd in kritieke toestand naar het RadboudMC in Nijmegen gebracht, waar hij later overleed.

Zijn bijrijder, een 20-jarige plaatsgenoot, raakte eveneens gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.