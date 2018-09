Tiener streamt eigen dood

De 16-jarige Sofia streamde tijdens een avondje uit met de acht jaar oudere Dasha Medvedeva dat zij met hun BMW op weg waren in de stad Izgyun, meldt The Sun. Er werd wat gedronken en geroepen over hoe de meisjes van het leven genoten. Sofia had onlangs nog een schoonheidswedstrijd gewonnen in haar stad.

Uit de video blijkt dat de auto met tamelijk hoge snelheid over de weg rijdt. Dan volgt er een gil, schudt het beeld en komt alles abrupt tot stilstand. Daarna: een mannenstem die zegt dat er een levenloos lichaam in het wrak ligt en dat een ander uit de wagen is geslingerd. De hulpdiensten worden geroepen.

Sofia is ter plekke overleden, Dasha sterft op weg naar het ziekenhuis.

De politie in Oekraïne bevestigt dat de twee vrouwen zijn omgekomen bij het ongeval, maar wil of kan niet bekendmaken wat de oorzaak van de klap is. Vast staat wel dat de wagen een lantaarnpaal heeft geraakt.