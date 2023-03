Vader Melisa uit Soest blijft vastzitten: verdacht van poging tot ontvoering 11-jarige dochter

De Hilversummer wordt ervan beschuldigd dat hij zijn 11-jarige dochter uit Soest aan het ouderlijk gezag heeft onttrokken. Op 1 november ging vader er met zijn dochter vandoor. Hij haalde haar op bij de hockeyclub. Twee dagen later werd hij in Bulgarije aangehouden. Hij zit nu 4,5 maand in de cel, voor het eerst van zijn leven.

Doodsbang

Volgens zijn advocaat Kamil Karakaya had zijn cliënt het gezag over zijn dochter. De verdachte mocht het meisje meenemen. Hij is nu bereid om mee te werken aan psychiatrisch onderzoek. Als hij niet vrijkomt, dan verliest de Hilversummer zijn baan en zijn huis, zei de advocaat

De moeder is doodsbang dat de man wordt vrijgelaten. Zijn advocaat gaf aan dat de vrouw niet bang hoeft te zijn.

Behandelen

Het OM wil verlenging van het voorarrest. Alle bezwaren zijn nog steeds aanwezig. Hij alles gaat mis met de omgangsregeling, omdat de verdachte zich niet laat behandelen. Zolang de Hilversummer niet meewerkt aan een psychiatrische behandeling moet de Hilversummer in de cel blijven, stelde het OM

Op de zitting zei de verdachte dat hij wel behandeld wil worden. De rechtbank oordeelde dat het belang van de samenleving zwaarder weegt dan het persoonlijk belang van de Hilversummer om vrij te komen.

De strafzaak gaat op 6 juni verder.