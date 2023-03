Premium Het beste van De Telegraaf

Vader Melisa uit Soest blijft vastzitten: verdacht van poging tot ontvoering 11-jarige dochter

Door Jurgen Swart

Soest - De 47-jarige vader van Melisa uit Soest blijft in de cel. Het voorarrest van de Hilversummer is door de rechtbank in Utrecht verlengd. Er zijn veel aanwijzingen dat de Hilversummer geen gezag had over het meisje en dat hij zonder toestemming van de moeder met zijn dochter naar Turkije wilde rijden.