Frustratie nadat STAP-budget binnen paar uur is vergeven

Het UWV gooide donderdagochtend om 10 uur het aanvraagloket open voor de STAP-subsidie. Die kunnen mensen aanvragen voor een opleiding die hen moet helpen op de arbeidsmarkt – al is op de uitwerking daarvan ook veel kritiek. Bij vorige rondes ging het geld snel op, en dat was ook met de 38,5 miljoen euro die klaarstond voor de komende drie maanden het geval. De pot is nu alweer leeg.

Frustratie

De interesse voor het budget, waar mensen maximaal 1000 euro van kunnen krijgen, bleek ook dit keer weer groot. En dat leidde ook tot grote frustraties. Op Twitter vertellen mensen meteen om 10 uur ’s ochtends ingelogd te hebben, waarna ze meteen in een wachtrij van ’meer dan een uur’ terechtkwamen.

Veel van hen blijken ook voor niks in de wachtrij te hebben gestaan, want zij kregen kort na 12 uur al de melding dat het STAP-budget voor deze ronde op is. Vanaf 1 november komt er een nieuwe pot geld beschikbaar.