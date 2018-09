Smullen in Ierland

Nergens in Europa zijn zoveel traditionele voedsel- en drankinstituties waar het eeuwenoude ambacht in ere wordt gehouden, van stout-brouwerijen tot oesterfestivals. Deze unieke reis is voor gourmets en gourmands en graast overal, van oostkust tot westkust, de ruige klippen en het glooiende, mals groene landschap af op het beste wat de Ierse bodem te bieden heeft.

• Dag 1 Culinaire wandeling

Aankomst in Dublinde in 988 door de Vikingen gestichte hoofdstad van Ierland. Na lunch met typische Ierse sandwiches in Oxmantown een culinaire en historische wandeling door het stadscentrum. - met hoogtepunten voor het oog als de iconische Ha'penny Bridge, Trinity Library en St. Patrick’s Cathedral, de grootste kerk in Ierland, in combinatie hoogtepunten van de smaak, o.a. kaaswinkel Sheridans, waar tevens Europese wijnen, charcuterie, olijven te proeven zijn. Overnachting in Dublin.

• Dag 2 Kastelen en whiskey

Bezoek aan het 13e-eeuwse Dublin Castle 700 jaar zetel van het Engels bestuur en sinds 1922 van de Ierse regering, en het ’whiskeykasteel’ Slane Castle in Slane village. in een boslandschap, aangelegd door Capability Brown. Jonge whiskey, kleinschalig vervaardigd met een mooi verhaal.Terug naar Dublin en bezoek aan Overnachting in Dublin

• Dag 3 Galway en Kilbeggan whiskey

Kijkje achter de schermen van Kilbeggan distillery. (de oudste van Ierland uit 1757). Aansluitend vertrek naar Galway, schilderachtig gelegen aan het water. De stad is bekend om de resten van middeleeuwse omwalling de Spanish Arch, en de oester- en food festivals. Tijdens de wandeling langs bezienswaardigheden doen weregelmati pubs aan voor een pint en leest Felix Wilbrink voor uit het werk van Padraig O’Connaire aan de voet van diens beeld. Overnachting in Galway.

• Dag 4 Connemara, zalm, bier en oesters

Vertrek naar Connemara en het Nationale Park met ruige kwartsrotsen, glooiende heides en rijke fauna. Bezoek zalmrokerij met proeverij in Ballyconneely en bezegeld met een typisch Ierse stout en oesters. Overnachting in Galway.

• Dag 5 Aran islands en Dun Aengus Fort

Vertrek met Island Ferries vanaf Rossaveal voor een spectaculaire boottocht naar Inis Mor, het grootste van de Aran Islands, met een bezoek aan Dun Aengus Fort het grootste prehistorische fort op de eilanden, met een fantastisch uitzicht over de Atlantische Oceaan. over de Atlantische Oceaan. Het fort staat op een klip boven de oceaan en wordt omgeven door drie massieve stenen muren en een ‘hek’ van grote, overeind gezette stenen. Overnachting in Galway.

• Dag 6 Geitenkaas en appels

Vertrek naar Cork. Onderweg een rondleiding in het St. Tola Farmhouse, waar de beste geitenkaas van Ierland wordt gemaakt, met demonstratie en proeverij. Daarna bezoek aan de boomgaarden in Cahir: van Con Traaswiens ouders uit Zuidwest-Nederland naar Ierland kwamen in de jaren zestigappels, peren, pruimen, aardbeien en frambozen van de beste kwaliteit. Cahir Castle is ook een bezoek waard. Overnachting in Cor.

• Dag 7 Ballymaloe House en Nolan’s Butchers

Een historische rondleiding inclusief de filosofie van de Ierse culinaire traditie, in Ballymaloe House, hotel, kookschool en biologische boerderij. met moestuinen en boomgaarden Bezoek slagerij Nolan’s Butchers uit 1886, maar in 2010 verkozen tot de beste Ierse slagerij, gespecialiseerd in worsten, spiced beef, black & white puddings en meer. Tot slot het Butter Museum. in de voormalige Boterhal. boter is hét iconische product van Ierland en het museum biedt een unieke kijk op de Ierse samenleving en tradities. Aan het eind van de middag vertrek naar Dublin. Onderweg een afsluitend bezoek aan boerderij-kasteel Ballykeefe met whiskeystokerij (onder voorbehoud). Overnachting in Dublin.

• Dag 8 Whiskeystokerij Teeling

We sluiten de reis af met whiskeystokerij Teeling, de eerste nieuwe stokerij in Ierland in 125 jaar. Felix Wilbrink geeft weer een toelichting. Aansluitend vertrek naar Amsterdam. Vertrek

2 sepetmber 2017

Reissom

1895 euro p.p. Inbegrepen

• KLM-vlucht Amsterdam – Dublin v.v.

• Overnachtingen in ***/**** hotels

• Verzorging op basis van logies & Iers ontbijt

• Culinaire wandeling in Dublin

• Vervoer en bezoeken volgens het programma

• Entrees voor monumenten

• Lokale Engelssprekende gidsen

• deskundige begeleiding door Felix Wilbrink Niet inbegrepen

• toeslag eenpersoonskamer €295

• lunches en diner

• kosten proeverijen

• bijdrage Calamiteitenfonds €2,50 per reservering

• administratiekosten €25 per reservering Reserveren

