Familie kroongetuige geschokt maar niet verbaasd

Onderzoek aan de Imstenrade in Amsterdam, waar advocaat Derk Wiersum voor zijn woning werd doodgeschoten. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De familie van kroongetuige Nabil B. is diep geraakt door de moord woensdagochtend op zijn advocaat Derk Wiersum in Amsterdam. Over de liquidatie zijn ze echter niet verbaasd. „We hebben politie en OM van meet af aan gewaarschuwd dat iedereen die bij dit proces betrokken is, gevaar loopt”, zegt een direct familielid tegen De Telegraaf.