Voorzitter haalt uit naar ’Godfather van Twente’: ’Soms heb ik liever dat u zwijgt’

Ooit trokken D. (42), die zichzelf als de ’godfather van Twente’ zou zien, en T. (34) samen op in de grootschalige drugshandel. D. zou zijn criminele zaken volop hebben voortgezet terwijl hij een lange celstraf uitzat in Duitsland.

Bekijk ook: Zaak over reeks gewelddadige aanslagen in Twente en Gronau loopt vertraging op

Het Openbaar Ministerie vervolgt het tweetal voor een aantal moordaanslagen, met verschillende achtergronden. De twee mannen verklaren uitgebreid ten overstaan van de rechtbank, behalve als hen naar namen van andere betrokkenen wordt gevraagd. „Ik ontken niet wat ik doe en ik ga er ook voor zitten”, aldus een breedsprakige D. „Geen probleem.”

De voormalige partners in crime zijn inmiddels gebrouilleerd geraakt. Ze beschuldigen elkaar over en weer. T. zegt bang te zijn geworden voor D. Hij vreest voor de veiligheid van zijn familie. Het huis van zijn ouders is beschoten. D. zei op zijn beurt: „Het liefst draai ik ’m de nek om hier, waar u allemaal bij zit.”

Aanslag op kapper Enschede

Het OM beschuldigt D. en T. onder meer van betrokkenheid bij een aanslag op een kapper in Enschede, in februari 2017. Het slachtoffer werd in zijn zaak besproeid met benzine en vervolgens in brand gestoken. De man liep ernstig letsel op. Iemand die de ramen aan het lappen was van de winkel kon erger voorkomen. Gebleken is dat de dader de verkeerde te pakken had. De kapper in kwestie had de zaak kort daarvoor overgenomen. D. zou het op de vorige eigenaar hebben voorzien omdat hij seks zou hebben gehad met de partner van D. Volgens D. ging het om een verkrachting. T. zou de aanslag voor D. hebben georganiseerd.

Het OM beschuldigt D. en T. onder meer van betrokkenheid bij een aanslag op een kapper in Enschede, in februari 2017. Het slachtoffer werd in zijn zaak besproeid met benzine en vervolgens in brand gestoken. De man liep ernstig letsel op. Iemand die de ramen aan het lappen was van de winkel kon erger voorkomen. Gebleken is dat de dader de verkeerde te pakken had. De kapper in kwestie had de zaak kort daarvoor overgenomen. D. zou het op de vorige eigenaar hebben voorzien omdat hij seks zou hebben gehad met de partner van D. Volgens D. ging het om een verkrachting. T. zou de aanslag voor D. hebben georganiseerd.

Ratelen

Gedurende de zitting ratelt Simo D. maar door. De rechters proberen af en toe vergeefs om de woordenvloed te stuiten en op z’n minst af en toe een vraag af te kunnen maken.

Simo D. gaat onder andere helemaal los over vrouwen die volgens hem geen verstand hebben van auto’s. „Hallo! Een vrouw die een auto koopt? Kom op!” De hele rechtbank bestaat uit vrouwen. Voorzitter: „Soms heb ik liever dat u zich op uw zwijgrecht beroept.” Ook noemt hij zijn minnaressen, die Simo D. steeds „binnen 3 seconden koppijn bezorgde. Maar ze wist dingen die ik niet 1,2,3 op straat wilde hebben. Dus als het uitgaat, dan moest het haar schuld zijn. Die dingen gaan nu eenmaal zo.”

Meisjes die je een schop geeft zijn nog gevaarlijker dan een mamba, zegt Simo D. Hij had wel 4 vriendinnen, zegt hij. „Ik had de hele dag koppijn. Dan maak je een statistiek. Wie bezorgt me de minste koppijn. Die hou je.”