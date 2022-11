Zaak Nauru: verdachten van aansturen reeks moordaanslagen voor de rechter

Kopieer naar clipboard

Amsterdam - In Amsterdam vindt maandag de inhoudelijke behandeling plaats in de zaak Nauru. In de zaak staan verdachten Simo D.en Marcus T. voor de rechter. Zij worden verdacht van een reeks zeer gewelddadige moordaanslagen in Twente en Gronau in 2017.