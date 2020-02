Holland-Amerika Lijn wil nieuwe test: heeft passagier Westerdam wel écht coronavirus?

Het schip werd deze week toegelaten in Cambodja, nadat het de afgelopen twee weken was afgewezen door andere landen in de regio, zoals Japan en Thailand uit angst voor het longvirus. De passagiers werden aan boord regelmatig getest en daaruit kwam nooit naar voren dat iemand besmet was.

„De eerste resultaten zijn al openbaar gemaakt, maar die zijn voorbarig. We wachten op een tweede, bevestigende test”, aldus de rederij in een verklaring. Cambodja heeft Maleisië om opheldering gevraagd, want uit de tests van dat land bleek dat niemand het virus had.

Wanneer mogen Nederlanders naar huis?

Aan boord van de Westerdam zaten 91 Nederlanders. Voor hen is de chaos nu compleet, laten enkele passagiers aan De Telegraaf weten. Onduidelijk is wanneer zij terug naar ons land mogen. „De situatie is helemaal wanhopig nu er alsnog een coronazieke is vastgesteld. Het lijkt wel of we de pest aan boord hebben”, liet opvarende Hans Slingerland van Bemmelen weten.

De oud-consul vindt de behandeling van passagiers een diplomatieke blunder. „De Westerdam vaart nota bene onder Hollandse vlag. Waar blijven Blok en Rutte? Wat doen onze ambassades? Er wordt met ons gesold. Een blamage.”