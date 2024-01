Effect smaakjesverbod e-sigaretten blijft uit: ’Nog steeds druk in mijn vapeshop’

Bij Vape Shop Mr Joy aan de Kinkerstraat is het rond het middaguur een komen en gaan van mensen. Dat de populaire vape met smaakjes zoals aardbei, banaan en mint niet meer mag worden verkocht, lijkt nog geen invloed te hebben op de e-sigarettenwinkel.

„Het verbod is pas net een paar dagen van kracht, maar tot op heden merken wij er qua klandizie niet echt veel van”, zegt baliemedewerker Peter. „Zoals je ziet is het nog steeds druk.” Verschillende klanten betreden de winkel en lopen niet veel later naar buiten met elektrische rookwaar.

De wegwerpvape maakte een aantal jaar terug een flinke opmars. De vrolijk uitziende e-sigaret komt in vele kleuren en (zoete) smaken en viel daardoor bij velen in de smaak. Bovendien stinkt de vape niet zoals een normale sigaret én kan vapen, indien toegestaan, ook gewoon binnen. Daarbovenop lijkt de populariteit van vapen ook vanuit kostenperspectief goed te verklaren. Waar een pakje sigaretten al gauw zo’n elf euro kost, bemachtig je een wegwerp-vape al vanaf zes euro.

Als een olievlek verspreidde het aantal vapers zich razendsnel. Artsen en anti-rookactivisten trokken aan de alarmbel: de jeugd moet beschermd worden tegen de gevaren van het vapen, menen zij. Uit de Jongerenmonitor van het Trimbos-instituut bleek vorig jaar namelijk dat één op de vijf jongeren afgelopen jaar heeft gevapet en dat ’bijna net zoveel jongeren vapen als roken’. „Zeer zorgelijk”, vindt longarts en anti-rookactivist Wanda de Kanter.

Al in 2020 werd er gesproken over een mogelijk verbod op de vapes met zoete smaakjes, maar een definitief besluit liet nog jaren op zich wachten. Toch is dan nu de kogel eindelijk door de kerk en zijn er vanaf dit jaar geen elektronische sigaretten met smaken meer te verkrijgen. Althans, niet legaal.

Eén eigenaar van een vapeshop geeft toe dat hij nog enkele vapes met smaakjes achter de toonbank heeft liggen. „Ik ben uiteraard niet van plan een nieuwe voorraad te bestellen, maar ik heb deze nog over en vind het simpelweg zonde ze zomaar weg te gooien.”

Volgens de Esigbond, de branchevereniging voor verkopers van elektronische sigaretten, zijn de smaakjesvapes bovendien makkelijk online te bestellen. „Als er niet gehandhaafd wordt op illegale verkoop dan heeft het smaakverbod totaal geen effect op de jeugd”, stelt Emil ’t Hart, directeur van de Esigbond. „De jeugd koopt namelijk geen vapes bij de reguliere handel, maar doen dat via sociale media en illegale sites.” ’t Hart is sowieso tegen het smaakjesverbod. Hij stelt juist dat de e-sigaret zich in andere landen heeft bewezen als een succesvol middel om te stoppen met het roken van tabakssigaretten. „Uit een enquête onder dampers blijkt dat een groot deel door het smaakverbod nu terug zal keren naar tabakssigaretten of zelf smaakjes gaat maken. Anderen zullen de wegwerpvapes elders zoeken, bijvoorbeeld online of in het buitenland. Hier heeft het RIVM ook voor gewaarschuwd”, aldus ’t Hart.