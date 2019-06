Vriendegroep viert de overwinning in Portugal. Ⓒ Rias Immink

PORTO - Het cliché dat op regen altijd zonneschijn volgt, is momenteel nergens zo toepasselijk als in Porto. Oranjefans, gisteren nog kletsnat geregend, zitten vandaag met de borst fier vooruit op zonnige terrasjes. Opgelucht over het einde van jarenlange misère rond het Nederlands Elftal.