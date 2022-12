Telefoongesprekken van wanhopige Russische soldaten gelekt: ’Worden afgeslacht’

De soldaat, genaamd Andrey, besloot op 8 november de bevelen van zijn leider te negeren en stiekem zijn moeder op te bellen. „We krijgen hier niets te eten en onze voorraad is slecht”, luidt het. „We halen water uit vieze plassen, zeven dit en kunnen het dan pas drinken”, aldus Andrey.

Ook klaagt hij over extra wapens die maar niet komem. „Waar zijn de raketten waar Poetin over opschept?”, vraagt hij. „Vlak voor ons staat een flatgebouw maar zelfs die kunnen we niet raken. We hebben dringend kruisraketten nodig”

In een ander gelekt telefoongesprek omschrijft een Russische soldaat op 26 oktober hoe zijn eenheid dient als kanonnenvoer: „Ik slaap in een kletsnatte slaapzak en ben continu aan het hoesten. We moeten hier allemaal afgeslacht worden.”

Eerdere berichten toonden al aan dat de Russische legerleiding niet goed voor zijn soldaten zorgt. Warm eten, thee, slaapzakken, tenten, kachels, aan alles is gebrek. Soldaten slapen veelal in de open lucht. Naar verwachting zullen er nog veel meer omkomen door onderkoeling.