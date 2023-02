Vierde verdachte opgepakt na dood man in wooncomplex Emmen

Ⓒ Persbureau Meter

EMMEN - Er is een vierde verdachte opgepakt in verband met de dood van een 35-jarige man uit Emmen. Drie mannen uit Emmen waren zaterdag al aangehouden omdat ze mogelijk betrokken zijn bij het overlijden van de man. De vierde verdachte is een man van 23 uit de gemeente Midden-Drenthe, bevestigt het Openbaar Ministerie.