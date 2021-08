Verwaarloosde paarden weggehaald bij vieze stallen in gemeente Venlo

Buitenland

Populatie bedreigde langoorbuideldassen in Australische deelstaat in korte tijd verdubbeld

De herintroductie van de langoorbuideldas in het Australische New South Wales is een groot succes, stelt de deelstaatminister van Milieu, Matt Kean. In 18 maanden tijd is de populatie ervan in het Nationaal Park Mallee Cliffs meer dan verdubbeld. Het aantal ’bilbies’ ging daar van 50 naar 118.