Coronaprotest China escaleert: glazen flessen naar politie gegooid

De mensen verzamelden zich dinsdagavond in Guangzhou om een einde aan de lockdowns te eisen. De politie staat op de beelden schouder aan schouder in beschermende kleding tegenover de demonstranten. Ze krijgen allerlei objecten naar hun hoofd gegooid en staan tussen gebroken glas. Later voert de politie zeker tien demonstranten af met hun handen vastgebonden op de rug.

De protesten in Guangzhou zijn deel van een ongekende protestgolf in China waarin mensen protesteren tegen de strenge coronalockdowns. In het hele land gingen mensen de afgelopen dagen de straat op na een brand in Urumqi die tien mensen het leven kostte. Volgens veel Chinezen konden zij door de coronamaatregelen niet meer ontsnappen.

Protesten in China komen vaker voor, maar niet op deze landelijke schaal. Onder meer in Beijing, Shanghai, Wuhan en Hongkong gingen mensen al de straat op en sommigen riepen zelfs om het vertrek van president Xi Jinping. Het hoogste veiligheidsorgaan van China waarschuwde dinsdag dat de politie hardhandig zou optreden tegen „vijandige troepen.” Ook in veel andere steden zouden al demonstranten zijn gearresteerd.