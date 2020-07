Kunstenaar Frankey baalt: beeld André Hazes onthoofd

Het beeld op de Dam werd vannnacht min of meer onthoofd, zo is te zien op foto’s die vannacht zijn gemaakt en naar De Telegraaf Tiplijn (0613650952) gestuurd.

De legoversie van de zanger zit op een van de betonblokken op het plein, die aanslagen met voertuigen moeten voorkomen. De ondernemersvereniging op de Dam had Frankey gevraagd een kunstwerk te maken om deze grijze blokken te verfraaien.

Daarop besloot de kunstenaar een beeld te maken van Hazes omdat het „een icoon is voor Amsterdammers en in deze speelgoedversie herkenbaar is voor mensen van over de hele wereld”, die normaal gesproken veel op de Dam te vinden zijn.

’Niet fraai’

De kunstenaar is geschrokken van de verminking van zijn beeld. „Het ziet er niet fraai uit”. Zelf wil hij niet van een ’onthoofding’ spreken. „Ik denk eerder dat zijn hoofd eraf is gehaald door iemand die het standbeeld mee wilde nemen”.

Hij denkt ook niet dat er activisten achter zitten. „Ik kan me niet voorstellen dat het een politieke actie is geweest. Hazes is de basis, iedereen houdt van hem”.

Dommer dingen

Frankey is niet van plan het beeld te verwijderen. „Ik haal in principe nooit iets weg dat ik heb gemaakt. Ik hoop eigenlijk vooral dat degene die dit heeft gedaan zich beseft dat dit niet zo handig is. Er worden ’s nachts vaak dommer dingen gedaan dan overdag, dus ik hoop dat de dader tot inkeer komt en wil helpen het te repareren.”

De volkszanger overleed in 2004 op 53-jarige leeftijd aan een hartinfarct.

