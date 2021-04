Minder patiënten opgenomen in ziekenhuizen, aantal nieuwe coronagevallen stijgt flink na storing

De technische storing bij de GGD’en is verholpen. Door de storing kon het RIVM niet precies registreren hoeveel nieuwe coronagevallen er waren. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn daardoor 8797 vastgestelde besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 51.200 positieve tests gemeld. Dat komt neer op ruim 7300 nieuwe gevallen per dag, en dat is het hoogste gemiddelde in twee weken.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de gemeente kregen 393 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Amsterdam kwamen 378 besmettingen aan het licht, in Den Haag 294, in Utrecht 220 en in Tilburg 176. Van de veiligheidsregio’s had Rotterdam-Rijnmond de meeste nieuwe gevallen: 783. Rotterdam en omstreken steken al tijden boven de rest van het land uit.

Aantal opgenomen patiënten stabiliseert

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, stabiliseert het aantal coronapatiënten op intensive cares en verpleegafdelingen. „Er is momenteel voldoende ic-capaciteit beschikbaar voor landelijke spreiding”, zegt hij in een toelichting op cijfers over opgenomen patiënten.

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten wel toe, met vijf tot 789. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 27 tot 1688.

Dinsdag en woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten ook al, met 83.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met veertien. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd. In de afgelopen week zijn 173 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 25 per dag. Het aantal sterfgevallen is fors gedaald sinds het begin van de vaccinatiecampagne.