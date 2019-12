Britse politie pakt terrorismeverdachte op

Dat meldt de Daily Mail zondag. De verdachte werd zaterdagavond gearresteerd in zijn huis in Stoke-on-Trent.

De politie zegt dat de man is gearresteerd naar aanleiding van „een breder onderzoek naar veroordeelde terroristen.” Verdere details werden niet gegeven. Ook is niet bekend of de man eerder is veroordeeld.

Vrijdag werd Londen opgeschrikt door een aanslag in het centrum. De 28-jarige extremist Usman Khan stak twee twintigers dood. Ook verwondde hij drie anderen voordat hij werd doodgeschoten door de politie. De Britse premier Johnson beloofde na de aanslag strengere gevangenisstraffen als hij de verkiezingen van 12 december wint.

